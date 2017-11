Record Zwitserse Rijnhavens Facebook

De Schweizerische Rheinhäfen hebben dankzij de stremming van de spoorbaan bij Rastatt een nieuw record op het gebied van containeroverslag gevestigd.

Containeroverslag in Basel-Kleinhüningen.

In september werden 14.645 teu verwerkt. Het oude record dateert van augustus 2016 en stond op 12.989.

Woordvoerder Simon Oberbeck van Schweizerische Rheinhäfen heeft de cijfers over oktober nog niet paraat. ‘Maar ook dat wordt een goede maand voor ons', laat hij weten. ‘Niet alle voorraden en achterstanden zijn weggewerkt en we hebben er goede hoop op dat verladers en expediteurs het binnenschip hebben (her)ontdekt en dat meer gaan gebruiken. (WdN)