DEVENTER 8 november 2017, 12:00

Het ladingaanbod viel vooral in Rotterdam tegen, eind vorige week. Dat had wellicht te maken met de nasleep van de feestdagen in Duitsland en België eerder die week. In de tankermarkt is het vooralsnog ook slap, maar wordt op korte termijn wel meer werk verwacht.

Van Rotterdam naar Hamm was het tarief 7,50 euro per ton en van Amsterdam naar Plochingen 14,50. Erts ging van Antwerpen naar Dillingen voor 8,75 euro per ton. Vloeispaat bracht van Vlissingen naar Bad Wimpfen 9,75 euro per ton op. Kolen gingen van Amsterdam naar Ensdorf voor rond de 8,75 euro per ton. Van Amsterdam naar Walsum werd 2,75 euro per ton betaald.

Duitsland

Van Mannheim naar Deventer werd 10,50 euro per ton betaald, van Bad Wimpfen naar Delfzijl was het tarief 14 euro en van Duisburg naar Deventer werd 4,50 euro per ton betaald.

Peterson

Peterson Amsterdam verwacht 13 november de SBI Echo met palmkernexpeller. Op 20 november komt de Hispanic G met sojaschroot en -pellets en 22 november wordt de Florentia verwacht met palmpitschilfers. Op 23 november komt de Bulk Indonesia met sojaschroot en -pellets en 30 november wordt de Double Providence verwacht met sojaschroot en -pellets.

Peterson Rotterdam verwacht 11 november de Copernicus N met sojaschroot en -pellets. Op 14 november komt de BTG Denali met sojaschroot en -pellets en de Welfine wordt 24 november verwacht met sojaschroot en -pellets.

EMO

De EMO verwacht deze week drie schepen met kolen en één met erts. De KSL Singapore lag 5 en 6 november kolen te lossen. De Cape Garland lost van 9 tot en met 11 november kolen en de Rixta Oldendorff ligt van 11 tot en met 13 november kolen te lossen. De Golden Endurer lost van 11 tot en met 13 november erts.

Waterstanden

De waterstanden zijn laag voor de tijd van het jaar. Deze week is het rustig en wordt niet veel beweging in de Pegels verwacht.

Op de Donau gaf de Pegel van Pfelling begin deze week 3,70 meter aan en stijgt later deze week licht. Maxau stond op 4,60 meter en de Pegel van Mannheim gaf 2,23 meter aan. Kaub stond begin deze week op 1,38 meter, tegen het weekend wordt een stand van rond de 1,30 meter verwacht. Koblenz gaf 1,44 meter aan. De Pegel van Keulen stond rond de 2,05 meter en blijft deze week ongeveer op dat niveau. De Pegel van Ruhrort gaf 2,94 meter aan.

Tankvaart

PJK-Rijnvrachttarieven per 6 november 2017 © PJK International BV / www.pjk-international.com

Basis 2000-tonspartijen of op waterstand geladen (voor Dortmund: incl. 1000-1200 ton) van Amsterdam/Rotterdam in euro/ton en voor Bazel in Zwfr/ton

De wereldwijde olieprijzen zetten hun stijgende lijn voort. Brent crude steeg begin deze week flink tot boven de 64 dollar per vat, het hoogste niveau sinds zomer 2015. Onrust in Saoedi-Arabië, wereldwijd de grootste olieproducent, zorgt ervoor dat de onzekerheid in de markt toeneemt. Er hebben meerdere arrestaties plaatsgehad van prinsen en ministers vanwege vermeende corruptie. Vanuit de markt komen signalen dat deze zijn bedoeld om de machtspositie van de Saoedische kroonprins Bin Salman te versterken. Prijsondersteunende factoren zijn verder de verwachting dat de OPEC-deal zal worden verlengd en wereldwijd lagere voorraden. Ook zijn er signalen dat de groei van de Amerikaanse crude-olieproductie kan stagneren.

Binnen de ARA kan (gepland en ongepland) onderhoud bij verschillende raffinaderijen de lokale markt en de vraag naar transport beïnvloeden. Er zal meer import van diesel naar de regio komen in de komende maand, wat ook weer dient te worden gedistribueerd.

Na een week met feestdagen in de regio richt men zich op de Rijn op midden november belading. De spotbusiness is nog altijd vrij laag. Het zachte weer en de backwardated marktstructuur zorgen voor terughoudendheid bij de importeurs. Daarnaast hebben de relatief lage waterstanden in de afgelopen weken gezorgd voor een stijging in de vrachttarieven. Al heeft de neerslag van afgelopen weekend onverwacht gezorgd voor een golfje water. Het is echter lastig gebruik te maken van deze golf, aangezien timing cruciaal is en waterstanden in het gebergte niet synchroon lopen met waterstanden verder op de Boven-Rijn. De waterstanden op de Boven-Rijn lopen namelijk nu alweer terug, waardoor aflaadvolumes rond de 1100-1200 ton komen te liggen. Maar in het weekend wordt neerslag verwacht, wat alsnog kan zorgen voor betere aflading.

Tot dusver heeft dit nog niet geleid tot lagere vrachttarieven. Binnen de ARA is er veel vraag naar 2000 tot 3000 tons tankers en de vrije scheepscapaciteit is teruggelopen. Wel zijn de grotere tankers nog prompt beschikbaar. Er zijn signalen dat verladers al scheepscapaciteit reserveren voor de ICE gasolie-expiratie van het novembercontract aanstaande vrijdag. Dit kan de vraag naar scheepscapaciteit verder stuwen.

De vrachten in deze wekelijkse rubriek komen van schippers en bevrachters. Samen vormen zij een panel dat de markt redelijk vertegenwoordigt. Niettemin kan het panel nog groeien. Voelt u zich aangesproken, meldt u zich dan aan bij de redactie op telefoonnummer 0570-504 364 (marjadevet@schuttevaer.nl).