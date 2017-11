Schuttevaer Premium Nieuwe proef huisvuilvervoer over water naar Alkmaar Facebook

Twitter

Alkmaar 2 november 2017, 13:00

Afvalverwerker HVC in Alkmaar begint 8 november een nieuwe proef met vuilnisvervoer over water. Het gaat om containervervoer op pontons van Zaandam naar de vuilverbranding in Alkmaar. Hebo Maritiem Service verzorgt het vervoer. Het project gaat in eerste instantie 10 weken duren.