In de zeehavens was lading te halen, maar volgens de schippers tegen slechte tarieven. Op de Moezel is nog steeds weinig werk, maar daar zijn ook weinig schepen. In Duitsland is woensdag 1 november in veel deelstaten een vrije dag en Duitsers grijpen die kan aan om met nog twee extra vrije dagen een lang weekend op te nemen. Dat zorgt voor vertragingen bij laden en lossen.