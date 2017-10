Schuttevaer Premium Aan de Reis: Moeilijk om reizen rond te krijgen Facebook

ROTTERDAM 25 oktober 2017, 13:00

Het wilde vorige week niet zo lukken, volgens de schippers is er veel werk, maar is het moeilijk reizen rond te krijgen. Bijvragen lukte niet goed, zelfs 25 cent erbij is nog een probleem. In de zeehavens was veel werk, vooral bouwstoffen doen het sinds een paar maanden erg goed.