Aan de Reis: Stijgende olieprijzen

ROTTERDAM 18 oktober 2017, 14:00

Er wordt nog steeds geklaagd dat de tarieven te laag zijn voor de tijd van het jaar. Daar staat tegenover dat er gemakkelijk kan worden bijgevraagd. In de zeehavens was redelijk werk voorhanden, op de Boven-Rijn was het rustig, maar daar waren ook weinig schepen.