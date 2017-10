Schuttevaer Premium Green Deals voor snelle milieuwinst scheepvaart Facebook

De Nederlandse overheid gaat Green Deals opstellen voor verduurzaming van de zeevaart, binnenvaart en de havens. Dat staat in het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Volgens de vier partijen is in de zee- en binnenvaart nog veel milieuwinst te behalen.