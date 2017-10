Sterke groeicijfers haven Gent Facebook

De overslag in de haven van Gent is in de eerste negen maanden van 2017 flink doorgegroeid en bevindt zich nu op het hoogste niveau ooit. Dat meldt Havenbedrijf Gent.

De recordoverslag is hoofdzakelijk te danken aan de zeevaart, maar ook de binnenvaartoverslag stijgt boven het niveau van 2016. ‘De haven zal eind dit jaar voor het tweede jaar op rij een record boeken.'

Tussen januari en september werd 24,4 miljoen ton lading aan- en afgevoerd met zeeschepen. Dat is 13,4% meer dan een jaar eerder. De binnenvaart steeg met 3,4% tot 17,1 miljoen ton. Het totale goederenverkeer komt daarmee op 41,6 miljoen ton, een stijging van 3,5 miljoen ton (+9%). Het Havenbedrijf Gent verwacht dat al in november de record jaaroverslag van 2016 wordt gepasseerd.

Derde kwartaal

In het derde kwartaal van 2017 registreerde Gent een totale goederenoverslag via zee- en binnenvaart van 13,4 miljoen ton. Dit is bijna 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor de zeevaart is dit het beste derde kwartaal ooit. De goederenoverslag via zeevaart kent met een totaal van 7,8 miljoen ton een stijging van bijna 5% ten opzichte van vorig jaar. De binnenvaart klokt af op 5,7 miljoen ton, een stijging van eveneens bijna 5%.

De kwartaalstijging via zeevaart was onder meer te danken aan de inzet van een vierde RoRo-schip door de Deense rederij DFDS. Goed voor wekelijks acht aanlopen tussen Gent en het Zweedse Göteborg. Ook de overslag van steenkool en meststoffen ging erop vooruit. Een daling werd onder meer bij de staalplaten opgetekend. (PN)