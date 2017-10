Schuttevaer Premium Aan de Reis: Kleinere schepen boeren goed Facebook

Kleine schepen doen het momenteel goed. Er is veel werk en bevrachters hebben moeite schepen te vinden. Dat drijft de prijs op. Bijvragen loonde ook vorige week weer. Een euro per ton erbij was geen uitzondering. Aangezien 3 oktober een feestdag is in Duitsland (Dag Duitse Eenheid), was sprake van een lang vrij weekend op de laad- en losplaatsen in Duitsland. Dat werk komt er later deze week weer bij.