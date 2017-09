Schuttevaer Premium Aan de Reis: ‘Gevraagd en gekregen' Facebook

Twitter

Email DEVENTER 27 september 2017, 16:00

Hoewel de prijzen matig blijven, loont onderhandelen nog altijd. Hoog inzetten van de schipper, laag inzetten van de bevrachter en dan ongeveer in het midden uitkomen dus. Een schipper die een bepaalde prijs wilde hebben was er zo binnen een kwartiertje met zijn bevrachter uit. Een collega wist een hogere prijs binnen te slepen nadat hij de bevrachter had gewezen op de diepgangsbeperking, zodat hij minder tonnen kon meenemen.

Een partij sunpellets ging van Amsterdam naar het zuiden van het land voor 6 euro per ton en naar Midden-Nederland voor 4,35 euro per ton. Zout van het noorden naar Amsterdam leverde 6,25 euro per ton op. Soja ging van de hoofdstad naar Gent voor 7 euro per ton. Kunstmest ging van Sluiskil naar het Oost-Nederland voor prijzen rond de 8 euro per ton. Kolen werden van Amsterdam naar Karlsruhe gebracht voor 7 euro per ton.

Soja werd van Amsterdam naar de Boven-Rijn gebracht voor 11,50 euro per ton. Voor kolen van Amsterdam naar Dillingen werd 7,25 euro per ton betaald. Toonaarde ging van Rotterdam naar Essen voor 5 euro per ton. Kolen van Vlissingen naar Lünen leverde 5 euro per ton op. Raapschroot van Spijk naar Bremen bracht 16,60 euro per ton op.

Duitsland

Raps ging van Ottmarsheim naar Mannheim voor 4,50 euro per ton en brouwgerst van Bremen naar Gelsenkirchen voor 6,60 euro per ton. Voor raapschroot van Neuss naar Lochem wilde de bevrachter 4,50 euro per ton betalen, maar de schipper bedankte voor deze prijs.

België/Frankrijk

Raapschroot ging van Gent naar het midden van ons land voor 5,50 euro per ton. Een partij kunstmest ging van Antwerpen naar Tournai voor 4,85 euro per ton. Tarwe van Metz naar Merksem leverde 12 euro per ton op.

Peterson

Peterson in Amsterdam kreeg dinsdag 26 september de Kyzikos met sojaschroot en -pellets op bezoek. Donderdag 28 september komt de Angele N voor de wal met palmkernexpeller, een dag later de Aom Milena met maïs en sojaschroot en -pellets. Dinsdag 3 oktober lopen de Coral Diamond en de Olympix Galaxy binnen, beide met sojaschroot en -pellets.

Bij Peterson in Rotterdam komen zaterdag 7 oktober de African Egret en de Evropi binnen. De eerste met lupinen, de tweede met sojaschroot en -pellets. Vrijdag 13 oktober volgt de Centaurus Ocean met sojaschroot en -pellets.

EMO

Bij de EMO kwam maandag het kolenschip Hercules voor de wal. Dinsdag liep de Golden Kathrine binnen met kolen, woensdag volgde het kolenschip Saronic Champion. Donderdag 28 september kwam de Belgrano met erts voor de wal, een dag later was het schip leeg. Vrijdag 29 september volgen het kolenschip Jaguar Max en het ertsschip NS Energy. Het kolenschip is een dag later al leeg, de laatste erts wordt zondag 1 oktober uit de NS Energy gelost. Zaterdag 30 september loopt de Minral Kyushu binnen met kolen, dit schip is dinsdag 3 oktober leeg.

Waterstanden

Het water is overal flink aan het dalen. Op de Donau gaf de Pegel van Pfelling begin deze week 3,26 meter aan. Maxau stond op 4,65 meter en de Pegel van Mannheim gaf 2,48 meter aan. Kaub stond begin deze week op 1,69 meter. Tegen het weekeinde wordt een Pegelstand van rond de 1,49 meter verwacht. Koblenz gaf 1,66 meter aan, hier daalt het water aan de einde van de week naar 1,46 meter. De Pegel van Keulen stond op 2,35 meter, de verwachting is dat het water hier daalt tot 2,11 meter aan het einde van de week. De Pegel van Ruhrort gaf 3,31 meter aan met een daling tot 3,02 meter in het verschiet.

Tankvaart

PJK-Rijnvrachttarieven per 25 september 2017 © PJK International BV

Euro/pmton Gasolie Benzine Laag Hoog Laag Hoog Duisburg 5,00 5,30 5,55 5,85 Dortmund 6,50 6,80 7,05 7,35 Keulen 6,50 6,80 7,05 7,35 Frankfurt 11,25 11,55 12,05 12,35 Karlsruhe 12,25 12,55 13,05 13,35 Bazel 16,75 17,25 18,25 18,75

De olieprijzen stegen de afgelopen week. Na de OPEC-vergadering werd bekend dat pas in januari wordt beslist of de productieverlaging verder wordt verlengd. De crude- en productprijzen wonnen maandag nog eens tussen 1,8% en 3,8% aan marktwaarde. Brent crude tikte hierbij haar hoogste prijsniveau aan sinds juli 2015. Steun aan de handel kwam van berichten dat de wereldoliemarkt langzamerhand in balans komt.

De vraag op de Rijn-transportmarkt richtte zichop eind september belading. Ofschoon ook hier en daar interesse voor begin oktober ontstond. Maar nog steeds bepalen de majors de markt, terwijl onafhankelijke handelaren vooral bezig zijn hun tanks leeg te maken voordat zij weer overgaan tot de aankoop en transport van olieproducten. Een beperkte downstream-vraag helpt hierbij ook een handje. Een gevolg van deze situatie is dat het aanbod van scheepsruimte intussen de vraag overtreft, wat betekent dat, ondanks een dalende Rijnwaterstand, de Rijnvrachttarieven niet zijn gestegen.

Hoewel de ICE-expiratie van het septembercontract uit kwam op ruim 350.000 ton, flink hoger dan in de voorgaande maand, bracht dit geen werkelijke stijging in de ARA-vrachttarieven teweeg.

De vrachten in deze wekelijkse rubriek komen van schippers en bevrachters. Samen vormen zij een panel dat de markt redelijk vertegenwoordigt. Niettemin kan het panel nog groeien. Voelt u zich aangesproken, meldt u zich dan aan bij de redactie op telefoonnummer 0570-504 364 (marjadevet@schuttevaer.nl).