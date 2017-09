Schuttevaer Premium Containers kunnen veel sneller van A naar B Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 25 september 2017, 08:00

Containerschepen varen in 24 dagen van China naar Europa. De gemiddelde levertijd van per container aangevoerde handelswaar is echter 40 dagen. Dat is vooral te wijten aan administratieve handelingen en controles. Terugdringing daarvan zou dus een aanzienlijke besparing opleveren.