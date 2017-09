Schuttevaer Premium Fusie Tata Steel en Thyssenkrupp kost 2000 Nederlandse banen Facebook

IJMUIDEN 20 september 2017, 22:10

ThyssenKrupp en Tata Steel willen hun Europese staalactiviteiten bundelen. Hierdoor gaan er in Europa zo'n 4000 banen verloren gaan, waarvan 2000 bij de hoogovens in IJmuiden. De fusie hing al een tijd in de lucht, maar er werd gehoopt dat het door de aantrekkende economie niet door hoefde te gaan.