Rotterdam 14 september 2017, 16:00

Koel- en vriesgigant Kloosterboer, nummer 1 in Europa en 7de op de wereldranglijst op het gebied van koel/vrieshuizen, is ruim 15 jaar klant van de binnenvaart. Dit jaar wordt circa 90.000 teu aan versproducten over water vervoerd, volgend jaar kan dat aantal fors groeien, mede dankzij de opening van de nieuwe vestiging Kloosterboer Cool Port Rotterdam.