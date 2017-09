Schuttevaer Premium Aan de Reis: Veel reizen naar Mittellandkanaal Facebook

Twitter

Email Deventer 13 september 2017, 13:00

Er werden in de zeehavens veel reizen aangeboden, maar de prijzen waren slecht. Hier en daar werd wel tot 1,50 euro per ton bijbetaald, dus onderhandelen helpt in deze markt. Er was veel werk naar het Mittelandkanaal, maar daar was weinig retourwerk. Ook op de Moezel was weinig te doen.