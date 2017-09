Schuttevaer Premium Aan de Reis: Veel water op komst Facebook

Deventer 6 september 2017, 13:00

In Rotterdam was veel werk en ook op de Main werd veel werk gemeld. Er werd hier en daar bijbetaald. De waterstanden zijn de afgelopen week fors gestegen, deze week dalen ze weer licht, waarna ze de volgende week opnieuw stijgen. Er wordt vanaf het weekend veel regen verwacht in Zuid-Duitsland.