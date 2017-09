Gheys opent tweede terminal Albertkanaal Facebook

Twitter

BERINGEN 6 september 2017, 11:30

Het Belgische Gheys Transport en Logistiek opent in het voorjaar van 2018 een nieuwe containerterminal in Beringen/Tessenderlo. De exploitatie komt in handen van de Nederlandse terminaloperator BCTN.

1 / 1 De initiatiefnemers van de nieuwe terminal in Beringen/Tessenderlo. V.l.n.r: Joop Mijland, Ronny Joos, Dirk Gheys, David Huybrechts. (Foto Gheys) De initiatiefnemers van de nieuwe terminal in Beringen/Tessenderlo. V.l.n.r: Joop Mijland, Ronny Joos, Dirk Gheys, David Huybrechts. (Foto Gheys)

De terminal komt op terreinen die werden overgenomen van Dow Chemicals en sluit via de kanaalkom aan op het Albertkanaal. Het wordt de achtste terminal waar BCTN actief is in België. Voor Gheys is het de tweede terminal, na de in 2007 geopende terminal in Mol, waar BCTN eveneens de dagelijkse leiding heeft.

Verdubbeling

De nieuwe terminal is straks vijf dagen per week van 07.00 uur tot 19.00 uur in bedrijf en moet de groei van de containeractiviteiten van Gheys gaan ondersteunen. Verwacht wordt, dat tegen 2020 een volume van meer dan 20.000 containers per jaar wordt bereikt. Dat zou ruim een verdubbeling zijn van het huidige volume. Op termijn wil het Belgische bedrijf, dat een capaciteit krijgt van 50.000 containers, ook volumes van derden gaan behandelen.

BCTN is sinds 1987 actief met een containerterminal in Nijmegen en voegt de nieuwe terminal toe aan zijn netwerk.

Van de weg

Gheys en BCTN willen met deze nieuwe terminal nog efficiënter en duurzamer samenwerken door sterker in te zetten op binnenvaart. ‘BCTN probeert zijn diensten zo duurzaam mogelijk uit te voeren', zegt CEO Joop Mijland van BCTN. ‘Op termijn kunnen we 80.000 vrachtwagens per jaar van de weg halen.' (JL)