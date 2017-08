Schuttevaer Premium Aan de Reis: Rustig in het achterland Facebook

Twitter

Email DEVENTER 30 augustus 2017, 13:00

De vrachtprijzen zijn aan de lage kant. Volgens de bevrachters kan dat niet anders na de vakantie, maar schippers denken dat er werk genoeg is en dat de prijzen hoger moeten, zeker in de zeehavens. In het achterland is het rustiger. Op de Moezel is er weinig aanbod, ook op de Midden-Rijn is er eigenlijk alleen werk voor de kleinere tonnenmaten. Reizen naar boven voor grotere schepen waren er niet veel.