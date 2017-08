Schuttevaer Premium Alpenroute spoor wekenlang dicht Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 22 augustus 2017, 14:00

De spoorvervoerders in ons land maken zich grote zorgen over problemen op het spoor in Duitsland. De route tussen Rotterdam via Duisburg naar Bazel en Milaan is sinds 12 augustus gestremd vanwege een verzakking. En de gebruikelijke omleidingsroutes in Duitsland zijn vanwege werkzaamheden evenmin bruikbaar.