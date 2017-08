CLIP #8 Thuiskomreisjes Facebook

Een binnenvaartschipper spreekt op video over de streken van sommige bevrachters. Schipper Bert Korteweg van de 73-meter Mira Daruda vertelt over ‘thuiskomreisjes', reisjes die bevrachters de schippers met name op de Rijn aanbieden om niet leeg naar huis te hoeven varen - maar wel voor een lagere vrachtprijs dan ervoor betaald zou moeten worden.

1 / 1 Schipper Bert Korteweg: bekend met ‘thuiskomreisjes' en ‘Duitse kanalentruc'. (Beeld uit video) Schipper Bert Korteweg: bekend met ‘thuiskomreisjes' en ‘Duitse kanalentruc'. (Beeld uit video)

