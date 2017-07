Evofenedex: meldpunt vertragingen Rotterdam Facebook

ROTTERDAM 31 juli 2017, 16:10

Ondernemersvereniging evofenedex opent een meldpunt voor handelaren en producenten die hinder van de vertragingen in de Rotterdamse haven ondervinden. Vooral bedrijven die voor hun vracht afhankelijk zijn van de binnenvaart, zien hun logistieke operatie vertragen.

Evofenedex , belangenbehartiger van 15.000 handels- en productiebedrijven, wil via het meldpunt de gevolgen voor bedrijven in kaart brengen. De vereniging neemt de uitkomsten hiervan mee in een gesprek met de Rotterdamse haven over een betere afhandeling, over een maand.

Pieken

Door laag water in Hamburg is het extra druk in Rotterdam. Omdat er steeds vaker zeer grote zeeschepen in Rotterdam aanleggen, komt de afhandeling van containers onder druk te staan. Dit geldt vooral voor containers van binnenvaartschepen - zeeschepen krijgen namelijk voorrang op binnenvaarders.

Evofenedex stelt de komst van almaar grotere zeeschepen ter discussie. De grote schepen zetten de havenlogistiek onder extra druk omdat ze vaak van hun eigen vaarschema afwijken, waardoor er ineens pieken in de afhandeling ontstaan.

Meldpunt

Door de vertragingen moeten sommige handelaren en producenten hun transportplanners naar huis sturen. Ook komen deelonderdelen te laat in fabrieken aan en liggen producten soms te laat in de schappen. Bedrijven die problemen ondervinden kunnen contact opnemen met evofenedex. Vanaf 1 augustus is een vragenlijst beschikbaar op de website. (DvdM)