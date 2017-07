Schuttevaer Premium Aan de Reis: Zomerse rust nog niet begonnen Facebook

Er is redelijk werk in de Nederlandse zeehavens, schippers melden dat er in Rotterdam veel geladen bakken liggen. In Antwerpen zou het wat rustiger zijn, maar daar waren geen lege schepen. Vooral begin deze week viel heel veel regen in het zuiden en midden van Duitsland en dat deed de waterstanden rap stijgen. Na het midden van de week wordt het droger en zullen ze weer gaan dalen.