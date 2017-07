Binnenvaart in Duisburg verliest van weg en spoor Facebook

Twitter

Email DUISBURG 24 juli 2017, 20:29

De containeroverslag in Duisport, naar eigen zeggen de grootste binnenhaven ter wereld, is in het eerste halfjaar van 2017 met 12% naar 2,01 miljoen teu gestegen.

1 / 1 De binnenvaartcijfers bleven gelijk in de groeiende haven van Duisburg. (Foto Duisport) De binnenvaartcijfers bleven gelijk in de groeiende haven van Duisburg. (Foto Duisport)