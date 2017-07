Schuttevaer Premium Containeroperators voeren congestietoeslag in Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 13 juli 2017, 12:31

De containeroperators in de binnenvaart voeren vanwege de aanhoudende problemen met de overslag van containers in de zeehavens van Rotterdam en Antwerpen een congestietoeslag in. Deze toeslag varieert, afhankelijk van de bestemming, van 5 tot 25 euro per teu.