Email DEN HAAG 12 juli 2017, 13:00

Mededingingsautoriteit Autoriteit Consument en Markt (ACM) onderzoekt een mogelijk kartel in de bunkersector. Een aantal ondernemingen maakt wellicht verboden prijsafspraken. Het gaat om ondernemingen in de driehoek Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen.

‘Graag tips en meldingen'

Door Erik van Huizen

De ACM kreeg via het Openbaar Ministerie informatie over de bunkersector van de politie. Dat was mede de aanleiding voor het onderzoek. De ACM heeft intussen al diverse bedrijfsbezoeken afgelegd.

De ACM onderzoekt de komende tijd of de Mededingingswet inderdaad is overtreden. Daarvoor wordt eerst het feitelijke gedrag nader onderzocht. De ACM kan ook tot de conclusie komen dat er niets aan de hand is. Als wel een overtreding wordt gevonden, dan worden de partijen eerst gehoord voordat het tot een definitieve vaststelling komt en er eventueel een sanctie wordt opgelegd.

Tips

Volgens de ACM is de haven- en transportsector een grote en belangrijke sector van onze economie. ‘Eerlijke concurrentie leidt ook in deze sector tot scherpe prijzen, betere kwaliteit en meer innovatie. De ACM besteedt al enige tijd veel aandacht aan bedrijven in de havens- en transportsector. Gezonde concurrentie binnen de havens geeft Nederlandse bedrijven ook buiten Nederland meer concurrentiekracht.'

De ACM ontvangt graag tips en meldingen over kartels, ook van medewerkers en oud-medewerkers in deze sector. Dat kan ook anoniem. Bedrijven en personen die ín een kartel zitten, kunnen gebruik maken van de inkeerregeling. Daardoor kunnen ze een lagere boete krijgen. De kartelboete voor een bedrijf kan oplopen tot 40% van de wereldwijde omzet. De maximale boete voor personen die leiding geven aan een kartel is 900.000 euro.

Voor tips over het mogelijke kartel in de bunkersector kunt u bellen met de ACM, telefoon 070-722 2000.