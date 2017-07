Co Abercrombie van TLN naar BLN voor Markt & Logistiek Facebook

ZWIJNDRECHT 11 juli 2017, 15:39

Co Abercrombie is 3 juli begonnen als manager Markt & Logistiek bij Koninklijke BLN-Schuttevaer. Daarvoor werkte hij vijf jaar bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de afgelopen elf jaar bij TLN, de brancheorganisatie van het wegvervoer.

Abercrombie is afgestudeerd als internationaal econoom aan de Universiteit van Maastricht. Hij komt oorspronkelijk van de Veluwe (Nunspeet). Aan de Maas maakte hij voor het eerst kennis met de binnenvaart, zijn kamerverhuurder was een ex-binnenvaartschipper. ‘Ik heb in die tijd al heel wat mooie verhalen over de sector mogen horen. De bevlogenheid en betrokkenheid is me vooral bijgebleven, menig collegaschipper kwam voorbij, maar niet zonder een kleine groet aan mijn huiseigenaren', zegt Co Abercrombie op de BLN-website.

Bij TLN was hij onder meer economisch beleidsadviseur en secretaris van de deelmarkt Zeecontainervervoer en van de kring JongTLN. Hij vervulde daarnaast een aantal managementfuncties binnen TLN en hield zich daar de laatste vier jaar vooral bezig met het optimaliseren van het (commerciële) producten- en dienstenaanbod aan de leden van TLN en het professionaliseren van het team van adviseurs en consultants.

Manager Markt & Logistiek is een nieuwe functie bij BLN-Schuttevaer. Volgens het functieprofiel wil de brancheorganisatie zich daarmee ‘nog sterker in het logistieke domein positioneren en de binnenvaart als modaliteit presenteren. De marktpositie en het rendement van de ondernemers die aangesloten zijn bij BLN-Schuttevaer, zijn in grote mate afhankelijk van de functie die zij in de (inter)nationale logistieke ketens innemen.' (DvdM)