OBRIGHEIM 28 juni 2017, 15:08

Het eerste kernafval dat in Duitsland per schip wordt vervoerd, is woensdagmorgen 28 juni begonnen aan een reis van Obrigheim naar Neckarwestheim. Het duwstel wordt streng beveiligd, maar ondervindt desondanks hinder van demonstranten.