DEVENTER

Twitter

28 juni 2017, 11:00

Er is heel veel lading op de markt. Schippers worden veel gebeld en krijgen van alles aangeboden. Bijvragen loont, want er wordt laag ingezet. Vooral in de bouw begint het de laatste weken steeds beter te lopen, er is veel vraag naar zand en grind.