ROTTERDAM 27 juni 2017, 12:00

Expediteur Bexcon verhuist per 1 juli naar het nieuwe hoofdkantoor van binnenvaartcoöperatie NPRC in Rotterdam. Met het aantrekken van deze Rotterdamse partij, die zich richt op bevrachting-, expeditie- en controlewerkzaamheden, verstevigt NPRC zijn positie in de totaalketen van vervoer en logistiek.

1 / 1 Van een vervoerderscoöperatie ontwikkelt NPRC zich sterker naar een full service dienstverlener in de keten van vervoer en logistiek. (Foto NPRC) Van een vervoerderscoöperatie ontwikkelt NPRC zich sterker naar een full service dienstverlener in de keten van vervoer en logistiek. (Foto NPRC)

NPRC neemt meer regie in de haven

NPRC verhuisde recentelijk van Zwijndrecht naar Boterdiep 46 in de Rotterdamse haven. Bexcon is daar de afgelopen 22 jaar actief met Jan Bestebreurtje als eigenaar en drie medewerkers. Het bedrijf vestigde naam in de wereld van diervoeders en granen, met name bestemd voor het Duitse achterland. NPRC-directeur Stefan Meeusen ziet veel in Bexcon: ‘Van agenturen in de zeehavens tot het organiseren van de overslag, maar ook het bemonsteren, controleren van gewicht of het uitvoeren van kwaliteitscontroles op lading en ruim - Bexcon heeft een breed pallet aan hele specifieke kennis en kwaliteiten.'

Optie voor overname

Meeusen tekende in juni een optieovereenkomst met eigenaar Bestebreurtje. Door deze overeenkomst blijft Bestebreurtje nog tot minimaal 2019 actief, daarna verkrijgt NPRC alle aandelen van Bexcon. Meeusen: ‘Met de komst van Bestebreurtje en zijn team wordt niet alleen de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd, maar versterken wij ons ook met decennia aan havenervaring.'

Ook Bestebreurtje is tevreden: ‘Wij werken al jarenlang met de NPRC samen, het voelt vertrouwd en mijn medewerkers zijn ook positief over deze stap, dat weegt zwaar mee op dit soort momenten.' Bexcon zal nu verder gaan onder de handelsnaam Bexcon-NPRC.

Full service

Voor NPRC is het - uiteraard - een strategische overname, zegt Meeusen. ‘Met Bexcon erbij verbreden én verdiepen we de dienstverlening voor onze klanten. Het is makkelijk om te zeggen dat je full service bent, maar NPRC voegt de daad bij het woord. Het samengaan van beide partijen is goed voor alle betrokkenen. Door de ketenintegratie kunnen we onze klanten meer efficiency bieden en - tegelijkertijd - is er een planningsvoordeel voor onze vervoerders. Het is een klassieke win-win. Onze rol als ketenregisseur wordt hiermee onderstreept.'

Coöperatie NPRC vervoert jaarlijks meer dan 13 miljoen ton droge lading over de Europese vaarwegen en is daarmee de grootste binnenvaartcoöperatie van Europa. De coöperatie is de laatste jaren sterk gegroeid en heeft kantoren in Rotterdam, Antwerpen, Parijs, Mannheim en Duisburg. (DvdM)