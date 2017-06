Schuttevaer Premium Aan de Reis: Genoeg druk op de markt Facebook

Met laagwater op komst en nog steeds veel werk in de bouwmaterialen, is er genoeg druk op de markt. Bijvragen lukte vaak wel. Op de Boven-Rijn was redelijk wat aanbod, op het Mittellandkanaal waren veel lege schepen en was niet zoveel aanbod.