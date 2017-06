Schuttevaer Premium Aan de Reis: Bijvragen loont voor kleine schepen Facebook

DEVENTER 7 juni 2017, 12:00

Schepen tot 1000 ton kunnen kiezen uit reizen. In de zeehavens werd veel werk gemeld, maar ook op de Moezel en de Neckar waren veel reizen te vergeven. Schippers daar adviseren hun collega's om leeg op te varen. Qua prijzen blijft het slecht, maar bijvragen loonde wel. Er werden vooral veel bouwstoffen vervoerd. Ook in de tankvaart is momenteel geen gebrek aan werk.