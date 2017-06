Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Capesizers in lastige positie Facebook

PAPENDRECHT 7 juni 2017

Het gaat niet goed met de capesizers. De gemiddelde charterhuur daalde tot rond $ 11.750 per dag en dat zal niet veel hoger zijn dan de operationele kosten. China heeft de kolenwinning in eigen land weer opgevoerd en de voorraad ijzererts is groot. De capesizers zijn vooral afhankelijk van de Chinese invoer van kolen, ijzererts en andere grondstoffen en dat is riskant.