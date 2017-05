Schuttevaer Premium SP: ‘Vlaams voorbeeld binnenvaart volgen' Facebook

Twitter

Email DEN HAAG [update] 19 mei 2017, 15:00

SP-Tweede Kamerlid Cem Laçin heeft demissionair minister Melanie Schultz (Infrastructuur) gevraagd of zij de binnenvaart in Nederland op de kaart wil zetten, zoals dat ook in Vlaanderen wordt gedaan.