Deventer 22 maart 2017, 12:00

Het is een slappe markt met weinig ladingaanbod en lage vrachtprijzen. Er valt volgens het panel weinig te onderhandelen. Ook in Duitsland was het aanbod gering. Schepen gingen leeg de Moezel en de Ruhr uit, omdat er geen werk was, of vanwege de lage vrachten. Achterin het Mittellandkanaal werd wel werk gemeld, maar ook daar zijn de prijzen en loscondities slecht. De waterstanden gaan deze week waarschijnlijk weer dalen. Misschien dat de prijzen dan weer stijgen.