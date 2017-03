Scheepslading tegels voor nieuwe promenade in Temse Facebook

Twitter

TEMSE 17 maart 2017, 08:00

Geladen op pallets, leverde ms Oorderdam dinsdag 14 maart 767 ton bestratingsmateriaal af voor de heraanleg van de Wilfordkaai aan de Schelde in Temse. Van de fabriek van Ebema - Stone&Style in Zutendaal, gelegen aan het Albertkanaal, rechtstreeks besteld op de werf-Wilfordkaai in Temse. Per schip van voordeur tot voordeur.

1 / 1 Aan de Wilfortdkaai in Temse, in de schaduw van de kerktoren van Temse, loste de Oorderdam dinsdag 14 maart 767 ton bestratingsmateriaal dat per schip uit Zutendaal werd aangevoerd. (Foto Ebema - Stone&Style)) Aan de Wilfortdkaai in Temse, in de schaduw van de kerktoren van Temse, loste de Oorderdam dinsdag 14 maart 767 ton bestratingsmateriaal dat per schip uit Zutendaal werd aangevoerd. (Foto Ebema - Stone&Style))

Oorderdam vaart van voordeur tot voordeur

Het betrof hier het vervoer van 2.200 tegels, elk één vierkante meter groot, totaal 669 ton. Daarbij nog 74 ton goten en 24 ton boordstenen, 767 ton in totaal. Voldoende om circa 2.000 m² promenade, vlak aan het water, te bevloeren. Om dezelfde hoeveelheid langs de weg aan te voeren, zouden 31 vrachtwagens nodig zijn geweest. De afstand Zutendaal-Temse heen en terug bedraagt 240 km. Door te kiezen voor het schip werd er dus 7.744 km minder over de snelweg gereden.

De 1700 ton metende Oorderdam, van de Belgische rederij Fluviant, laadde in Zutendaal op vrijdag 10 maart en de lading werd de maandag daarop vervolledigd. De reis ging dan over het Albertkanaal en via de haven van Antwerpen. Dinsdag kwam het schip bij hoogtij voor de kade in Temse en zette binnen 7 uur met de eigen kraan, in een ritme van gemiddeld 100 pallets per uur, de vracht op de kade.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts hoopt dat dit voorbeeld veel andere bedrijven kan inspireren. ‘Staar je niet blind op de files aan de voordeur, maar kijk ook eens naar de blauwe boulevard van water die openligt aan de achterdeur', aldus Weyts. (JG)