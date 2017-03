Schuttevaer Premium Aan de Reis: Leeg de Moezel uit Facebook

Deventer 15 maart 2017, 10:00

In de zeehavens was werk, maar tegen lage vrachtprijzen. Hetzelfde gold op de Boven-Rijn. Op de Moezel was weinig te doen, schepen gingen er leeg uit. Deze week dalen de waterstanden, maar in het weekend wordt in Duitsland weer neerslag verwacht.