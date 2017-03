Schuttevaer Premium Deventrade gaat van de weg naar het water Facebook

Twitter

DEVENTER 8 maart 2017, 12:00

Sportkledinggroothandel Deventrade in Deventer gaat in het kader van een pilotproject containers vanuit Rotterdam over water vervoeren in plaats van over de weg. Het bedrijf heeft dit besloten naar aanleiding van een Maatwerkonderzoek van Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB).