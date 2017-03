Vrachtwagen wint Facebook

WIESBADEN 1 maart 2017, 12:00

Van de recordhoeveelheid van 4,6 miljard ton lading die vorig jaar in Duitsland werd vervoerd, ging 3,6 miljard ton over de weg.

Dat heeft het Statistische Bundesamt in Wiesbaden bekendgemaakt. De binnenvaart nam 220 miljoen ton voor haar rekening, 0,8% minder dan in 2015. Ook het spoor vervoerde minder (-1,6%) en kwam uit op 361 miljoen ton. Het wegvervoer daarentegen zag zijn aandeel nog met 1,5% groeien en is dus de onbetwiste winnaar. (WdN)