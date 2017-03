Wat een angst van CBRB om te zeggen dat AGORA het oude beurssysteem is.

Als u het goed lees is het AGORA een veilingsysteem,dus gelijkheid van onderhandelen .Als de schipper zijn tarief bied dan is de verlader nog niet verplicht om deze gelijk te betalen ,daarvoor heet het veilen.

Wat mij tegenval dat BLN het AGORA helemaal niet als een systeem ziet om leegvaart tegen te gaan,normaal heeft BLN altijd de mond van vol over vergroening.

Als er minder leegvaart is ,dan is er ook hoop brandstofbesparing en de uitstoot van uitlaatgassen worden minder.

Door brandstofbesparing blijf er meer winst over waardoor de winst naar de binnenvaartondernemer gaat zodat deze beter kan innoveren.

En het is een heel mooi digitaal systeem ,dat was toch de bedoeling ? Nu wordt alles telefonisch nog afgehandeld wat heel ouderwets is.