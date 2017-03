Schuttevaer Premium Zeevrachtenmarkt: Tankvaart moet zich zorgen maken Facebook

Twitter

Email Papendrecht 1 maart 2017, 10:00

De panamaxen hebben nog last van de nasleep van het Chinese Nieuwjaar. De gemiddelde charterhuur bedroeg rond $ 7500 per dag, vrijwel gelijk aan het gemiddelde kort voor het begin van de feesten. Op de Atlantische routes was minder ladingaanbod. Gunstige uitzonderingen waren reizen vanuit de US Gulf en van de oostkust van Zuid-Amerika, waar de huren veelal boven $ 10.000 per dag lagen.