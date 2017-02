Nieuwste cijfers binnenvaart op één plek Facebook

Twitter

ROTTERDAM 23 februari 2017, 00:00

‘Alle cijfers real time brengen is bij dit soort statistieken helaas niet mogelijk', zei Michel Gonlag van de Binnenvaartkrant bij de lancering van de website Binnenvaartcijfers.nl. De krant presenteert daarop samen met het Bureau Voorlichting Binnenvaart de nieuwste cijfers over de bedrijfstak.

Actueel cijfermateriaal is noodzakelijk voor onderzoek, voor discussie, voor inzicht en voor planning. Over vervoer en meer speciaal over de binnenvaart is veel cijfermateriaal beschikbaar, maar waar vind je het? Voortaan luidt het antwoord: op www.binnenvaartcijfers.nl.

Op die website presenteren het Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) en de Binnenvaartkrant een groot aantal up-to-date statistieken over de sector. De website werd woensdag 22 februari gelanceerd in het World Port Centre in Rotterdam bij het Binnenvaartdebat met Tweede Kamerleden.

Cijfers overtuigen

‘Binnenvaart is één van de weinige bedrijfstakken waarbij de cijfers meteen heel overtuigend zijn. Dit is dus een hele sterke zet', zei Michel Gonlag van de Binnenvaartkrant. Maar hij maakte wel meteen een kanttekening bij de actualiteit van de site: ‘Het gaat vaak over de cijfers van 2014 of 2015, toch zijn het wel de meest actuele cijfers die beschikbaar zijn. Real time is bij dit soort statistieken helaas niet mogelijk. Het is een mooie bundeling van alle cijfers die beschikbaar zijn.'

Op de website zijn eenvoudig de belangrijkste cijfers te vinden over goederentransport in Europa en meer specifiek in Nederland. Alle grafieken en tabellen op de website worden permanent up-to-date gehouden door een automatische koppeling met verschillende bronnen. Naast openbare bronnen als CBS en Eurostat heeft ook de IVR gegevens (van het Rijnschepenregister) ter beschikking gesteld.

Volksvertegenwoordigers zullen de eerste zijn, die beamen dat actuele cijfers essentieel zijn voor de bepaling van hun standpunt. Maar ook onderzoekers, journalisten, studenten, beleidsbepalers, consultants en uiteraard de opdrachtgevers van de binnenvaart zullen de bundeling van actuele gegevens op www.binnenvaartcijfers.nl toejuichen, verwacht BVB-voorzitter Annette Augustijn, die de site vanachter een virtueel gordijn tevoorschijn liet komen.

De website is het resultaat van een samenwerking tussen het BVB en de Binnenvaartkrant, met geldelijke ondersteuning van de Stichting Watertransport. De nieuwe website is onderdeel van de brede Blue Road campagne waar de binnenvaart zich als duurzaam alternatief voor het vervoer van goederen presenteert.

Als basis voor de keuze voor welke gegevens gepresenteerd worden op www.binnenvaartcijfers.nl diende de regelmatig verschijnende uitgave ‘Waardevol Transport' van het BVB. Een digitale internet-uitgave is een logische volgende stap voor deze publicatie. Het BVB en De Binnenvaartkrant hebben gekozen voor een ‘groeimodel', waarbij de komende jaren steeds nieuwe statistieken worden toegevoegd. Tevens zijn via de website de meest actuele rapporten over de Europese binnenvaart te downloaden. Met de productie van deze website hopen het BVB en De Binnenvaartkrant bij te kunnen dragen aan meer transparantie in en kennis over de binnenvaart. (DvdM)