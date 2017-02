Schuttevaer Premium Scheepvaart betrouwbaar maar logistiek ingewikkeld Facebook



Tilburg 17 februari 2017, 15:00

Verladers gaan steeds vaker op zoek naar alternatieven voor het wegvervoer. Dat bleek 9 februari op de Logistiekdag in Tilburg. Files maken de levertijd over de weg onbetrouwbaar en vervoer via kust- en binnenvaart lijkt een oplossing, als het maar niet te duur wordt.