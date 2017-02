Schuttevaer Premium Aan de Reis: Aanbod in de zeehavens Facebook

De waterstanden houden de vrachtprijzen nog steeds in hun greep. Als er iets meer water komt, dalen de tarieven onmiddellijk. Daalt het waterpeil, dan stijgen ze weer. Komende week wordt smeltwater verwacht, maar onduidelijk is of dit veel effect heeft. In de zeehavens was het ladingaanbod afgelopen week redelijk goed.