Begin vorige week was het rustig, iedereen wachtte op water en profiteerde daar later in de week van. Nu is het golfje water alweer over zijn top heen en zakken de waterstanden. Op de Moezel bleef het over de hele linie vrij rustig, achterin het Mittellandkanaal kwamen reizen beschikbaar.

Maïs ging van Gent naar Merksem voor 4,50 euro per ton. Soja bracht van Rotterdam naar Neuss 8 euro per ton op en van Rotterdam naar Bazel werd 17 euro per ton betaald. Kolen gingen van Amsterdam naar Worms voor 15 euro per ton. Binnenlands werd van Rotterdam naar Almelo 6 euro per ton betaald. En van Amsterdam naar Lochem 6,50 euro per ton. Kolen gingen van Rotterdam naar Reisholz voor 3,50 euro per ton. Toonaarde bracht van Rotterdam naar Emmelsum 4 euro per ton op.

Duitsland

Kali bracht van Hanau naar Doornik 10 euro per ton op. Van Andernach naar Neuss was het tarief 5,50 euro per ton en van Neus naar Engis 5 euro per ton. Van Würzburg naar Merksem werd 13 euro per ton betaald.

Peterson

Peterson Amsterdam verwachtte 8 februari de Seabreeze met zonnebloemschroot en -pellets. Op 9 februari kwam de Fortune Sunny met sojaschroot en -pellets en zonnebloemschroot en -pellets. Een dag later gevolgd door de San Nicolas met palmkernexpeller. Op 12 februari komt de Baltic Hornet met palmkernexpeller en de SBI Zumba met sojaschroot en -pellets. De GL Colmena wordt 16 februari verwacht met sojaschroot en -pellets.

EMO

De EMO verwacht deze week negen schepen met kolen en één met erts. De Frontier Triumph kwam 5 februari leeg van kolen en de Zagreb lag tot en met 6 februari kolen te lossen. De Fernandina lag van 5 tot en met 7 februari kolen te lossen en de Falcon Trader loste 7 en 8 februari kolen. De Navios Joy loste 8 en 9 februari kolen en de China Harmony ligt tot en met 11 februari kolen te lossen. De Cartigny wordt 11 februari leeg verwacht van erts. De AP Jadran ligt 11 en 12 februari kolen te lossen en de Flag Mette lost tot en met 13 februari kolen. De Alpha Millenium wordt 14 februari leeg verwacht van kolen.

Waterstanden

De waterstanden stegen vorige week fors. Deze week komt er weinig water bij.

Op de Donau gaf de pegel van Pfelling begin deze week 3,55 meter aan en blijft deze week rond die stand hangen. Maxau stond op 4,87 meter en de pegel van Mannheim gaf 2,66 meter aan. Kaub stond begin deze week rond 1,85 meter. Tegen het weekeinde wordt een pegelstand van 1,55 meter verwacht. Koblenz gaf 2,40 meter aan. De pegel van Keulen stond op 3,40 meter. De pegel van Ruhrort gaf 4,30 meter aan.

Rijntankvaart

PJK-Rijnvrachttarieven per 7 februari © PJK International b.v. / http://www.pjk-international.com/ Basis 1000-1200mton partijen van Amsterdam/Rotterdam in euro/mton en voor Bazel in Zwfr/mton.

Gasolie Benzine Laag Hoog Laag Hoog Duisburg 7,25 7,55 7,80 8,10 Dortmund 9,00 9,30 9,55 9,85 Keulen 10,50 10,80 11,05 11,35 Frankfurt 23,00 23,30 23,80 24,10 Karlsruhe 25,00 25,30 25,80 26,10 Bazel 35,00 35,50 36,50 37,00

De olieprijzen zijn de afgelopen dagen iets opgeveerd en bewegen rond de $56 per vat. Toenemende geopolitieke spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran boden steun. Een inreisverbod naar de VS vanuit zeven landen, waaronder Iran, en een Iraanse raketoefening zorgden voor iets hogere prijzen. De markt wordt echter nog steeds gedreven door OPEC's beslissing de productie te beperken en verwachting dat de Amerikaanse schalieolie-productie zal stijgen.

Binnen de ARA zijn er op productniveau grote verschillen te zien in vraag naar product. Benzinetransporten nemen toe richting West-Afrika, Midden-Oosten en Azië vanwege gepland onderhoud en storingen bij lokale raffinaderijen. Hierdoor dalen de voorraden in de ARA. Daarentegen blijft de vraag naar gasolie- en dieselpartijen in de regio zwakm waardoor de voorraden juist stijgen. Ook is er veel import van deze partijen te zien.

De transporttarieven op de Rijn zijn flink gedaald ten opzichte van vorige week. Dat werd veroorzaakt door neerslag, hogere temperaturen en snel gestegen waterstanden. Vooral Boven-Rijnbestemmingen hebben baat gehad bij deze stijging. Vanwege onzekerheid met betrekking tot verwachte neerslag zijn er grote verschillen te zien in tarieven, afhankelijk van timing en bestemming. Contractuele reizen zijn omgenomineerd of geannuleerd en dit heeft gezorgd voor wat meer vrije scheepscapaciteit op de Rijn. Enkele handelaren profiteerden van deze lagere tarieven, maar veel marktpartijen wachtten nog altijd af voordat er nieuwe zaken worden gedaan. Ook diende men vanwege het zakkende waterpeil qua laadcapaciteit meer rekening te houden met pegel Maxau ten opzichte van het gebergte (Kaub). De langzaam dalende waterstanden en het koudere weer in het achterland in de komende dagen ondersteunden de vrachttarieven nog enigszins. Binnen de ARA vond de markt ondersteuning in het gebrek aan prompt vrije scheepscapaciteit. Schepen zijn veelal tot het weekend geboekt en de vraag naar gasolie- en dieseltransporten stuwde de tarieven.

De expiratie van de ICE-gasoliepartijen op 10 februari voor belading tot eind februari kan de vraag naar additionele transporten verbeteren/verhogen.

De vrachten in deze wekelijkse rubriek komen van schippers en bevrachters. Samen vormen zij een panel dat de markt redelijk vertegenwoordigt. Niettemin kan het panel nog groeien. Voelt u zich aangesproken, meldt u zich dan aan bij de redactie op telefoonnummer 0570-504 364 (marjadevet@schuttevaer.nl). Uw gegevens worden anoniem verwerkt.