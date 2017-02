Zeebrugge grootste autohub ter wereld Facebook

Twitter

ZEEBRUGGE 5 februari 2017, 15:00

Er is in 2016 een recordaantal auto's verscheept via de haven van Zeebrugge. Het aantal steeg met 14,3% naar bijna 2,8 miljoen auto's.

Zeebrugge positioneert zich als de grootste autohub ter wereld, aldus haven-ceo Joachim Coens in zijn commentaar bij deze cijfers.

Een andere opmerkelijke prestatie is de stijging van het stukgoed met 27,5,% ofwel 1,5 miljoen ton. En dat straalt natuurlijk af op de havenarbeid. Zo werden er 15,4% meer shifts besteld en gingen 7,6% meer dokwerkers aan de slag, een werkgelegenheidsstijging van 219 fte. De Zeebrugse overslagbedrijven hadden eind 2016 1695 havenarbeiders in dienst, het hoogste aantal ooit.

Maar de totale overslag in de havens van Brugge-Zeebrugge daalde vorig jaar licht naar bijna 38 miljoen ton, 1,3% minder dan in 2015.

Coens betreurt het wegvallen van een aantal deepsea-containerdiensten en de herschikking van een aantal lijnen. Maar in dit segment ziet de toekomst voor Zeebrugge er beter uit. In 2017 komt een nieuwe deepsea-verbinding met het Verre Oosten en op 1 april legt de nieuwe Ocean Alliance 41 containerdiensten in tussen Noordwest-Europa en bestemmingen in het Verre Oosten. Tenminste één van deze diensten zou over Zeebrugge lopen.

Zeebrugge kijkt tevens uit naar de eerste lading kiwi's in koelcontainers afkomstig uit Nieuw-Zeeland, aangevuld met lading uit Chili en aangevoerd door Sea Trade. Zeebrugge zou daarbij de eerste loshaven in Europa worden.

Overigens noteerde Zeebrugge wel een stijging van het RoRo-containervervoer met 2,5% en eenzelfde groei kende de shortsea-containertrafiek. Andere stijger: vaste bulk, +13,2% en opmerkelijke daler de vloeibare bulk -10,7%, waaronder de aanvoer van vloeibaar aardgas (LNG), die met 20,6% daalde.

Coens sloot zijn presentatie af met een ander positief record: de cruises waarbij er 743.085 passagiers de haven aandeden met 142 cruiseschepen. (JG)