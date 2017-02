Schuttevaer Premium CCR voorspelt slechte markt in 2017 Facebook

STRAATSBURG 3 februari 2017, 15:00

De Europese binnenvaart moet dit jaar rekenen op slechte marktomstandigheden. Dat zegt de Centrale Commissie voor de Rijnvaart CCR in het eind januari verschenen rapport ‘Market Insight Winter 2016/2017', dat is opgesteld in samenwerking met de Europese Commissie.

De schrijvers van het CCR-rapport zijn somber. Ze verwachten alleen groei voor het containervervoer en de chemie. Het vervoer over water van ijzererts, staal en bouwmaterialen stagneert. De markten voor steenkool en landbouwproducten laten zelfs een afname zien.

Hernieuwbare energie

Voor steenkool geldt dat de vooruitzichten zwak zijn vanwege de aanhoudende groei van hernieuwbare energiebronnen. Voor wat betreft de landbouwproducten geldt dat er ook in 2017 nog weinig aanbod zal zijn vanwege de slechte oogsten in West-Europa van vorig jaar. In het stroomgebied van de Donau zijn overigens wel goede oogsten behaald. De schrijvers van het rapport verwachten daarom op de Donau wel kansen.

De vooruitzichten voor de tankvaart zijn onzeker. Het vervoer van aardolieproducten zal waarschijnlijk als gevolg van het recente akkoord van de OPEC-landen niet meer in dezelfde mate als voorheen kunnen rekenen op lage olieprijzen en hoge winstmarges in de raffinagesector. Het rapport verwacht daarom stagnatie voor de tankreders.

Goede gronden

De voorspelde groei in de markt voor containervervoer op de Europese wateren is opvallend. Maar de onderzoekers denken goede gronden te hebben. Ze leiden de groei af uit de RWI/ISL-index voor containeroverslag. Die is gebaseerd op gegevens van 81 containerhavens over de hele wereld die goed zijn voor zestig procent van de wereldwijde containeroverslag.

'Deze index is een vroege indicator voor de wereldhandel en de maritieme containervaart,' schrijven de onderzoekers. 'Voor de tweede helft van 2016 vertoont de tijdreeks van trendwaarden van de index nog steeds een opwaartse tendens, hetgeen de positieve vooruitzichten voor het containervervoer versterkt.' (BO)