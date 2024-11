Aan de reis: containers op hoogste niveau sinds 2022

Marktinzicht

De droge-ladingsector zal naar verwachting een druk najaar krijgen. De afgelopen week stegen de volumes met 1% naar 4,3 miljoen ton. Een grote stijging was te zien in het containervervoer, van 91.000 naar 99.000 teu. Dat is het hoogste niveau sinds de laagwaterperiode van 2022. Daarnaast was er meer transport van kolen, schroot en erts. Het transport van bouwgrondstoffen daalde echter gevoelig. Het totaal aantal reizen daalde afgelopen week licht, van 2740 naar 2730.Ā