Aan de reis: zwakke week voor droge-ladingvaart

De volumes in de droge-ladingvaart zijn na een korte opleving weer ingezakt. Er werd ‘maar’ 4 miljoen ton droge lading vervoerd, tegen 4,23 miljoen ton in de voorafgaande week (-5,4%). Het aantal beladen reizen daalde van 2850 naar 2760 stuks. De oorzaak voor de daling was niet toe te wijzen aan een enkel ladingsegment, want zowel de bouwgrondstoffen, containers als metaalproducten lieten zwakke cijfers noteren.

Het aantal containers daalde van 95.000 naar 89.000 teu, maar dat is nog altijd boven het niveau van vorig jaar.

Positief is ook dat de agribulkmarkt op een zeer sterk niveau blijft draaien. Vorige week werd 535.000 ton vervoerd, vrijwel evenveel als de voorgaande week. Opvallend is dat het aanbod van veevoeders vanuit de zeehavens richting het binnenland terugliep, maar er wel heel veel aanbod was van landbouwproducten. Ook werden veel reizen aangeboden vanaf de Boven-Rijn richting Nederlandse en Vlaamse bestemmingen.

De steenkolenmarkt trok verder aan. Vorige week werd ruim 300.000 ton vervoerd. Vooral naar de energiecentrales in het Ruhrgebied en ook naar Mannheim en Karlsruhe.

Bij het vervoer van erts en schroot was er weinig aanbod richting Dillingen en een stabiel aanbod richting de hoogovens in het Ruhrgebied. Er werd opvallend veel schroot geëxporteerd naar de Boven-Rijn richting Kehl. Binnenlands was er veel aanbod van ertsen richting Moerdijk en Oosterhout.

De bouwmaterialenmarkt viel vorige week ver terug. De volumes daalden richting belangrijke afzetgebieden in Noord-Holland (minder aanbod naar Schiphol en Amsterdam; maar de transporten naar Muiderberg zijn weer hervat), Zuid-Holland (minder aanbod richting het Rotterdamse havengebied en Middelharnis, maar meer richting Hillegom en Arkel), Gelderland (minder naar Nijkerk) en Vlaanderen (minder richting Gent). Daarentegen was er veel aanbod in relatie tot Wallonië en naar de provincies Overijssel en Noord-Brabant.

Tankvaart

Er waren afgelopen week geen spectaculaire schommelingen in de vrachttarieven in de ARA spotmarkt. Maar de vraag naar schepen was aanzienlijk, waardoor grotere volumes zijn getransporteerd. Onder meer dankzij de relatief lage productprijzen (gasolie $ 655 per ton) en herstellende vraag van de eindverbruiker was er veel handel en transport van olieproducten.

De verhouding benzine en diesel/gasolie was ongeveer gelijk. Terwijl de internationale markt voor benzine nog steeds lastig blijft door de beperkte intercontinentale export is er toch in deze submarkt veel te doen. Het transport van benzine van de ARA naar het binnenland via de Rijn is bijvoorbeeld op het hoogste niveau van dit jaar. Samen resulteren deze factoren in een kleine tariefstijging voor benzine-reizen, terwijl de tarieven voor gasolie/diesel min of meer gelijk bleven.

Op de Rijn zijn de prijzen gedaald vanwege de hogere waterstanden. De waterstand bij Maxau is inmiddels al 537 en een verdere stijging naar 600 wordt verwacht. Verder is er een toename aan vervoer van verschillende olieproducten naar de Midden-Rijn en het Main-Donaukanaal. Door laadproblemen in deze regio wordt er meer vanuit de ARA geïmporteerd. Over het algemeen is de vloot goed bezet. Dankzij de grotere volumes blijft de omzet per schip op pijl en lijkt september een redelijke maand te zijn geweest voor de binnentankvaart.

Deze informatie is afkomstig van research & consultancy manager Lars van Wageningen van tankvaart trendwatcher Insights Global en marktanalist Wouter van der Geest (droge lading).