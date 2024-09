Aan de reis: vrachtenmarkt leeft verder op

Marktinzicht

Het was een goede week voor de droge-ladingsector. De volumes liggen op weekbasis nu boven de niveaus die we voor de zomer hebben waargenomen. In totaal werd 4,26 miljoen ton vervoerd, tegen 3,93 miljoen ton de voorafgaande week. Het aantal beladen reizen steeg fors, van 2690 naar 2880. De stijging is vooral te danken aan de bouw- en agribulk-sector.