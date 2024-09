Aan de reis: laagwater merkbaar, maar geen probleem

Marktinzicht

De volumes in de droge-ladingsector zijn na de traditionele zomerdip terug op het voorzomerse peil. Afgelopen week werd 3,9 miljoen ton lading verscheept, tegen 3,4 miljoen ton een week eerder (+15%). Ook het aantal reizen schoot flink omhoog: 2600 tegenover 2260. De belangrijkste deelmarkten lieden goede cijfers noteren. De agribulk bleef stabiel op een zeer hoog niveau, de markt voor bouwgrondstoffen is voor 80 à 85% terug op de normale volumes en ook in de markten voor steenkolen en metaalproducten waren flinke plussen. Tot slot veren ook de containervolumes weer op (93.000 teu).