Aan de reis: veel aanbod van veevoeders

Marktinzicht

De volumes in de droge-ladingvaart zijn de afgelopen week verder teruggevallen naar slechts 3,45 miljoen ton, tegen 3,91 miljoen ton in de voorgaande week (-12%). Op de agribulk en containersector na lieten alle deelmarkten negatieve cijfers noteren. Toch liggen de volumes nog ruim 6% hoger dan in de jaren 2022 en 2023. Dit komt door twee factoren: een relatief sterke containermarkt en veel vervoer van kolen en erts met duwstellen richting de Duitse hoogovens.